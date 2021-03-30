ليفاندوفسكي يغيب عن قيادة بولندا أمام إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم أمس أن نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، سيغيب عن صفوف المنتخب البولندي في مباراته المقررة أمام نظيره الإنجليزي غدا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.

وكشفت الفحوص الطبية أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى، وأن المشاركة في المباراة قد تؤدي لتفاقم الإصابة.

وأضاف الاتحاد في البيان الذي أصدره أمس أن علاج مثل هذه الإصابات عادة ما يستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بولندا على منتخب أندورا 3 / 0 أمس الأول ضمن التصفيات، وجرى تبديله في الدقيقة 63 بسبب الإصابة.

وسيعود ليفاندوفسكي إلى ميونخ لمواصلة العلاج وقد شكلت الإصابة صدمة لبايرن ميونخ الذي يتأهب للمواجهة المرتقبة أمام لايبزج يوم السبت المقبل، علما بأن بايرن يتصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق 4 نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

ويواجه بايرن بذلك إمكانية غياب أبرز هدافيه ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا حاليا برصيد 35 هدفا.