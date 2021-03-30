شكرا لقرائتكم خبر الجماهير الألمانية تطالب بالتصدي لجديد دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت مبادرة (كرتنا) التي أطلقتها الجماهير الألمانية، مسؤولي اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني بأن ينؤوا بأنفسهم عن الإصلاحات التي يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مع رفض هذا المخطط.

وتجتمع اللجنة التنفيذية ليويفا غدا للفصل في مسألة الإصلاحات المقترحة بدءا من نسخة 2024، ومن بينها إمكانية زيادة عدد فرق دوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقا وخوض كل فريق عدد أكبر من المباريات في دور المجموعات مقارنة بالنسخ السابقة.

وتحث مبادرة (كرتنا) راينر كوخ ممثل ألمانيا في يويفا على التصويت ضد هذه الإصلاحات.

وذكرت مبادرة (كرتنا) في بيان أمس «هناك حاجة ماسة للإصلاحات في كرة القدم الاحترافية في ألمانيا وأوروبا، لكن ينبغي عليهم تعزيز الدوريات المحلية والمنافسة العادلة».

وهناك مخاوف من تسبب المباريات الإضافية للفرق الكبرى على المستوى الأوروبي في إضعاف الدوريات المحلية وترسيخ التفاوت القائم بالفعل.

وذكرت رابطة الدوري الألماني مؤخرا أنها شاركت على المستوى الدولي في مساندة الإصلاحات فيما يتعلق بالظروف المالية، لكن منذ ذلك الحين لم يصدر أي شيء عن اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني.

وطالبت مجموعات جماهيرية أخرى في المانيا بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق بعد أن فرضت جائحة كورونا تحديات مالية كبيرة على العديد من الأندية.

لكن يبدو أن الأندية الأوروبية الكبرى لا تعارض الأمر، حيث قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند «إن مساندة الإصلاحات المقترحة هو السبيل الوحيد لمنع تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي الوشيكة».