فوز العراق على أوزبكستان وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز منتخب العراق على منتخب أوزبكستان 1 / 0 أمس في مباراة ودية دولية استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس أمم آسيا 2023. وسجل شيركو كريم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من اللقاء الذي أقيم في ملعب بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند. ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 11 نقطة. كما يتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن المنتخب السعودي.

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