ألفا يورو تبرع من هيرتا مقابل كل نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمج نادي هيرتا برلين الألماني بين صراعه من أجل تفادي الهبوط والمشاركة الاجتماعية، حيث أعلن عن التبرع بمبلغ ألفي يورو (2358 دولارا) عن كل نقطة ينجح في حصدها خلال المباريات الثماني المتبقية في الدوري الألماني . وذكر النادي أمس أن شركة «هومداي» للعقارات، الراعي الرئيس للنادي، قدمت مبلغ 5 آلاف يورو في بداية حملة التبرعات. كذلك سيتبرع النادي، الذي يحتل المركز الـ14 في البوندسليجا، بالرسوم السنوية للأعضاء الجدد والتي تبلغ 84 يورو ويجري تحصيلها حتى نهاية الموسم. ويخطط النادي لدعم 5 مشروعات سيجري اختيارها عبر تصويت عام عبر موقع النادي. وذكر النادي «نحن لا نلعب من أجل أنفسنا فقط، وإنما من أجل شيء أكبر: من أجل برلين !».

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