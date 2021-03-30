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ألابا مطلوب في 4 أندية

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف بيني زاهافي وكيل مدافع فريق بايرن ميونخ ديفيد ألابا، أن اللاعب سيختار فريقه المقبل من بين 4 أندية متاحة أمامه.

ويعد نادي الإسباني أبرز المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» أمس إن هناك 3 أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار.

وينتهي عقد النمساوي ألابا (28 عاما) مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وقال زاهافي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.

وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ألابا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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