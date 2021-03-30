ألابا مطلوب في 4 أندية

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ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أبرز المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الرياضية أمس إن هناك 3 أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار.
وينتهي عقد النمساوي ألابا (28 عاما) مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.
وقال زاهافي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.
وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ألابا.
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