الأهلي يرفض إقحام شيكابالا في سبب إلغاء مباراة السلة أمام الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال طارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن اعتراض فريقه على حضور محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك خلال المباراة، ليس له علاقه باللاعب والأمر يخص الالتزام باللائحة.



وتقرر إلغاء مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري السوبر بين الأهلي والزمالك في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء، بالتزامن مع إصرار مسؤولي الأهلي على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل.



وقال الغنام في تصريحات بعد إلغاء المباراة عبر قناة نايل سبورت: "اللائحة واضحة، المباريات بدون جماهير، ومن قال إننا لن نلعب بسبب شيكابالا، لأن هذا كلام غير معقول ولا يصدق، عيب يتقال الكلام ده".



وأضاف:" نحن ناس كبيرة، اتحاد السلة ارسل خطابا رسميا أن المباريات تقام دون حضور جماهير، اللي بيقول بسبب تواجد شيكابالا مش صحيح والعقليات دي حاجة صعبة ، أقسم بالله الموضوع ليس له علاقة بشيكابالا، تلك لائحة تم ارسالها من اتحاد السلة".