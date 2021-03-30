شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: لا توجد خلافات داخل الجهاز الفني..ولفتة النني وصلاح تؤكد العلاقات الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الفوز الذي حققه المنتخب على جزر القمر برباعية، موضحا أن الفترة الصعبة التي تنتظر المنتخب كانت في حاجة إلى مثل هذا الفوز.

وأضاف البدري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "راض عن جميع اللاعبين وعن الأداء، وكل العناصر قدمت ما عليها وشرفوا منتخب بلادهم، وأكدْت للاعبين أهمية اللقاء رغم التأهل من الجولة السابقة".

وتابع مدرب الفراعنة: "في مباراة كينيا تعرضنا لبعض الصعوبات، منها مثلا وصول بعض اللاعبين على اللقاء مباشرة دون الحصول على فترة كافية، ونتعرض لبعض الانتقادات غير المنطقية من بعض الإعلاميين، ومن أهم مكاسب مباراة اليوم هو إكساب بعض الوجوه الجديدة خبرات دولية.. وحرصت على منح بعض اللاعبين راحة في مباراة جزر القمر.

وكشف البدرى عن سعادته بموقف الننى، ومنح شارة كابتن الفراعنة إلى محمد صلاح، مؤكدا أنها لفتة طيبة، ودليل على العلاقة الجيدة بين اللاعبين في المنتخب، هو تصرف نبيل من النني تجاه لاعب بقيمة صلاح".

وختم مدرب منتخب مصر حديثه: "باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في المعسكر الأخير، لا توجد خلافات بين الجهاز الفني للمنتخب أو بين اللاعبين بعضهم البعض، وموضوع شارة القيادة لا يشغلنى".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

وعلي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي.