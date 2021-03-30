أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 29 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 29 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، مصر تهزم جزر القمر برباعية وتعتلى صدارة المجموعة بتصفيات أفريقيا.. فيديو، الأهلي يضع كهربا "تحت التقييم" حتى نهاية الموسم .

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين. الأهلي يضع كهربا "تحت التقييم" حتى نهاية الموسم يضع الجهاز الفني لفريق الأهلي محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت التقييم حتى نهاية الموسم لمراقبة سلوكيات اللاعب، وتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق حال التزم بالمبادئ التي يسير عليها النادي في احترام قرارات الجهاز الفني وتقاليد النادي أو الرحيل حال خروجه عن النص وتكرار افتعاله للمشاكل داخل صفوف الأهلي، كما حدث منه في أكثر من مناسبة.

رقم قياسي.. أفشة أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتصفيات أمم أفريقيا

أصبح محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في التصفيات الأفريقية الحالية، التي أسفر عنها تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات للمرة 25 في تاريخه.

يعود الثنائى فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.