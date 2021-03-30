شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوافق على عودة مصطفى فتحى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة، مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث شارك في 8 مباريات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى.

وأوصى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي بعد متابعته مع سموحة في المباريات الأخيرة، وقام بتقديم تقرير عن اللاعب لكارتيرون، ليوافق المدير الفني على عودته بالموسم الجديد ليصبح أحد العناصر بالقائمة البيضاء.

ويعتبر مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفني لسموحة في المباريات، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمهارة وأيضا يهدد مرمى المنافسين في كل مباراة، حتى أنه أحرز 5 أهداف مع سموحة منذ يناير وهى نسبة تهديفية جيدة، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف لزملائه خاصة حسام حسن وأحمد سيد عبد القادر .

وتمسك مصطفى فتحى بالرحيل من الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الماضي؛ بسبب تراجع مستواه في فترة تواجده في القلعة البيضاء، والذي يعود لغيابه عن المشاركة؛ بسبب الإصابة ووجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.

وكان مصطفى فتحي شارك في 148 مباراة في مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ونجح في تسجيل 24 هدفا، وصناعة العديد من الأهداف لزملائه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.