شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مصر تهزم جزر القمر برباعية وتعتلى صدارة المجموعة بتصفيات أفريقيا، إلغاء مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة بسبب حضور الجماهير
حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.
محمد صلاح يتخطى رقم الشاذلى وينفرد بوصافة هدافى المنتخب عبر التاريخ
تخطى محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني رقم الأسطورة حسن الشاذلي وانفرد بوصافة هدافي الفراعنة عبر التاريخ، بعدما وصل رصيده التهديفى لـ43 هدفا فى تاريخ مشاركته بقميص المنتخب خلال 69 مباراة دولية.
المنتخب الأولمبي يختتم معسكره المفتوح استعدادا لأولمبياد طوكيو
اختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب معسكره المفتوح اليوم، ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهره ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.
محمود علاء يقترب من العودة لقيادة دفاع الزمالك أمام مولودية الجزائر
اقترب محمود علاء، مدافع الزمالك، من المشاركة فى التشكيلة الأساسية لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.
الزمالك يعيد تشكيل الجهاز الإدارى بعد موقعة المولودية
تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق الكروى الأول من مواجهة مولودية الجزار فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.
الأهلي يضع كهربا "تحت التقييم" حتى نهاية الموسم
يضع الجهاز الفني لفريق الأهلي محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت التقييم حتى نهاية الموسم لمراقبة سلوكيات اللاعب، وتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق حال التزم بالمبادئ التي يسير عليها النادي في احترام قرارات الجهاز الفني وتقاليد النادي أو الرحيل حال خروجه عن النص وتكرار افتعاله للمشاكل داخل صفوف الأهلي، كما حدث منه في أكثر من مناسبة.