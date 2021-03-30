7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

محمود علاء يقترب من العودة لقيادة دفاع الزمالك أمام مولودية الجزائر

اقترب محمود علاء، مدافع الزمالك، من المشاركة فى التشكيلة الأساسية لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.