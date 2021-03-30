الفراعنة بلا هزيمة.. الكاف ينشر فيديو لملخص مباراة مصر وجزر القمر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو لملخص مباراة الفراعنة أمام جزر القمر، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون، وجاء التعليق كالتالى: "الفراعنة بلا هزيمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

وكشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، أنه أراد من البداية اللعب على الفوز أمام جزر القمر، قائلا: "لعبنا للفوز من أجل صدارة المجموعة وذلك كان مهما جدا، وكان لازم نفوز لأننا داخلين على مرحلة أصعب، ونتمنى أن يعادل محمد صلاح الرقم التهديفى لحسام حسن مع المنتخب كهداف تاريخى للفراعنة، لأن صلاح لاعب كبير ولأننا جميعا نريد أكثر من نسخة من حسام حسن فى الكرة المصرية".

وأضاف البدرى، فى المؤتمر الصحفى عقب الفوز على جزر القمر، أن منتخب مصر وجّه رسالة قوية للجميع قبل المرحلة المقبلة، وأن الفريق يطمح لتحقيق أفضل ما لديه".

وعن مكاسب اللقاء كشف المدير الفنى للفراعنة، أن أهم المكاسب حصول عدد كبير من اللاعبين من الوجوه الجديدة مع المنتخب على الفرصة"، مضيفا: "لا أنظر للفوز على أنه رد على انتقادات معينة، إحنا نعمل شغلنا وأهدافنا بنحققها، وفيه ناس مغرضة هتهاجمنا رغم الفوز، لا ننظر لانتقاداتهم وننظر إلى أهدافنا ونحاول تحقيقها".

وتابع البدرى: "أشكر اللاعبين كلهم وتحديدا المحترفين على إصرارهم وروحهم، عقلية اللاعبين فى المنتخب ممتازة، ومع الوقت المستوى يتحسن، بدليل أن المباراة الثانية كانت أفضل من الأولى لأننا انسجمنا أفضل".

واختتم البدرى: "الظروف الحالية كانت صعبة عشان كورونا وتوقف النشاط أول ما تولى المهمة، لكن محدش هينظر لهذه الظروف ويقدرها، ومصطفى محمد مهاجم مؤثر وقوى، لكن فضلت النهارده أدى الفرصة لمحمد شريف وأحمد ريان عشان نكسب خبرات أكتر ونجهز أكتر من مهاجم للمرحلة المقبلة".