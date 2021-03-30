شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تعلن النتيجة المبدئية لانتخابات برلمان الشباب فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، منذ قليل، النتيجة المبدئية لمرحلة الإعادة لانتخابات برلمان الشباب «إلكترونيا» تحت شعار «كن قياديا....كن مؤثرا» في 5 محافظات، هي: "الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية وبني سويف"، وذلك عبر الموقع الرسمي بوابة مصر للشباب والرياضة.

https://www.emys.gov.eg/youth/index_electionYouth

وأوضح بيان اللجنة عن مشاركة (903) من ممثلي برلمان الشباب بمراكز الشباب فى الاستحقاق الانتخابى بنسبة مشاركة 29% من إجمالى الكتلة التصويتية (3152).

وتتضمن مقاعد مرحلة الإعادة عدد (71) مقعدا، بواقع (32) مقعدا للنظام الفردي و(39) مقعدا لنظام القائمة.

كما أعلنت اللجنة العليا عن فتح باب الطعون على النتائج غدا الثلاثاء الموافق 30 مارس2021، بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، وإجراء البت في الطعون من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس حتى الأحد الموافق 4 أبريل، إعلان النتيجة النهائية يوم الإثنين الموافق 5 أبريل المقبل، وذلك طبقا للتوقيتات الزمنية والقواعد المنظمة لإجراء العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة.

وجدير بالذكر أن العملية الانتخابية في جميع المحافظات تُجرى بنظاميها الفردي والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردي (270) مقعدا، بينما مقاعد القائمة (298)، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قِبَل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورى انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص، يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين (الفردي أو القائمة)، وتم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي (568) مقعدا.