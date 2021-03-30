شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع غدا للإعلان عن مصير مباراة كرة السلة بين الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة غدًا الثلاثاء، بمقر الاتحاد، من أجل مناقشة مصير مباراة الزمالك والأهلي في دوري السوبر "رجال".

وقرر يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الحادية عشرة بدورى السلة إلغاء المباراة؛ بسبب التواجد الجماهيرى داخل صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

وتنظر لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، تقرير مراقب مباراة الزمالك والأهلي من أجل اصدار القرارات المناسبة الخاصة بمصير اللقاء الذي تم إلغاؤه.