شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع غدا للإعلان عن مصير مباراة كرة السلة بين الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة غدًا الثلاثاء، بمقر الاتحاد، من أجل مناقشة مصير مباراة الزمالك والأهلي في دوري السوبر "رجال".
وقرر يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الحادية عشرة بدورى السلة إلغاء المباراة؛ بسبب التواجد الجماهيرى داخل صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.
وتنظر لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، تقرير مراقب مباراة الزمالك والأهلي من أجل اصدار القرارات المناسبة الخاصة بمصير اللقاء الذي تم إلغاؤه.
وجاء قرار إلغاء اللقاء تطبيقًا للائحة، نظرًا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها، ولم يتمكن الأمن من إخلاء الصالة.
ومن جانبه، أكد طارق الغنام، المدير الإدارى لفريق كرة سلة الأهلى، فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أن سبب عدم خوض لقاء الزمالك هو تواجد الجماهير فى صالة المباراة، وفقا للمخاطبات التى تلقاها الأهلي من اتحاد كرة السلة.