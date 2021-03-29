شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ السوداني.. أليو ديانج ينتظم في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون 2022.

وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

وكان عبدالحفيظ أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء 31/3/2021؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من الجمعة؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: «كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس».

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.