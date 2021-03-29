شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة مصر و جزر القمر .. مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات، وتصدرت مصر المجموعة بجدارة بعد فوزها باربعة اهداف مقابل لاشئ لتجمع 12 نقطة مقابل 9 نقاط لجزر القمر ,ليتأهل الفريقان لنهائيات الأمم الأفريقية .

وبعد 3 أشهر تقريبا سوف يبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر , وتضم من قارة أفريقيا 40 منتخبا مشاركا في التصفيات ,تم تقسيمهم على 10 مجموعات , ليتأهل متصدري المجموعات الى الدور الذي يليه حيث يتقابل المتصدرين في مباراة فاصلة ذهابا وايابا ليتأهل منهم 5 فرق فقط , وتضم مجموعة مصر كلا من أنجولا وليبيا والجابون , وستقام المباريات الخاصة بتصفيات الدول الافريقية المؤهلة لكأس العالم وفقا للمواعيد التالية :

الجولة الأولى والثانية : ستقام من 1 يونيو 2021 الى 15 يونيو 2021 ,وستقابل مصر أنجولا اولا ثم ليبيا

الجولة الثالثة والرابعة : ستقام من 30 أغسطس الى 7 سبتمبر ,وستقابل مصر الجابون على أرضها وخارج الديار

الجولة الخامسة والسادسة : ستقام من 4 أكتوبر 2021 الى 12 أكتوبر 2021 , وستقابل مصر أنجولا اولا ثم ليبيا

الجولة الفاصلة : ستقام من 8 نوفمبر 2021 الى 16 نوفمبر2021 , وهي الجولة التي سيتقابل بها متصدري المجموعات مباراة فاصلة ذهابا وايابا تؤهلهم لكأس العالم