شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا.. هذا موعد أول مران للشياطين الحمر في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلًا من الجمعة استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: «كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس».

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.