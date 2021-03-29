شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو يعترض على هجوم حسام غالي: آن الآوان لمعاملة الرياضيين بطريقة مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب النائب حسام غالي، من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشاكلهم امام اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،للعمل على تذليل أي عقبة تواجهم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النانب محمود حسين، رئيس اللجنة وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي .

وواصل غالي حديثه :«نسعي لحل المشكلات حتي يحاسب كل من يقصر في عمله من افراد البعثة».

من جانبه اعترض عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، على جملة محاسبة المقصرين، قائلا:«آن الآوان ان نعمل الرياضيين المصريين بطريقة مختلفة وان نبتعد عن جلد الذات واستخدام مصطلحات مثل الحساب وغيرها “.

واضاف: «انا بطل عالم وطالع من تحت، وهو ما يواجه الرياضيين الحاليين فهم يتركون ابنائهم وعملهم ويواجهون ضغط عصبي خاصة الالعاب القتالية والعالم كله يتعامل بطريقة معينة وآن الاوان ان تكون المعاملة مختلفة بعيدا عن الحساب وجلد الذات».

وواصل: «حتي لو اخفق اللاعب فوصوله للاولمبياد في حد ذاته هو عمل رائع ويجب تحفيزه مهما كانت النتائج، وهو ما يتطلب ان توجه به اللجنة وسائل الاعلام بعدم الهجوم على الرياضيين الذين لم يحالفهم الحظ».

من جانبه علق النائب حسام غالي قائلا ::«ما قصدته هو ان يقوم الاتحاد المختص بمحاسبة لاعبيه» فعقب رئيس اتحاد التايكوندو :اعتقدت ان الحساب سيكون من قبل الرأي العام «.

وتابع: لا اتهرب من دوري ولكن ما اقصده هو دعم اللاعبين من خلال اللجنة سواء باصدار بيانات داعمه تنشر في وسائل الاعلام «.



من جانبه قال النائب خالد بدوي، إن مشاكل اللاعبين اصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يسعي لحلها هو وزير الشباب ،مقترحا عقد لقاء دوري يجمع وزير الشباب بجميع الرياضيين المشاركين في اولمبياد طوكيو 2021، وذلك للعمل على حل أي مشكلة تواجههم .

ورد وزير الشباب، على مشكلة اثارة اللاعبين مشاكلهم عبر السوشيال ميديا، بقوله بالفعل كان هناك مشاكل خاصة بالمصارعة وبعض اللاعبين سافروا امريكا واعدوا فيديوهات مجهزة تحتوي على تحريض وبدأنا نتابع تلك الفيديوهات ووضعنا العلاج لتلك الاشكالية «.

وكشف الوزير عن امكانية عقد دورات تدريبية للاعبين باكاديمية ناصر دورات حول المواطنة واستيراتيحيات الأمن القومي وذلك لزيادة الوعي بالانتماء .