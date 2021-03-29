شكرا لقرائتكم خبر عن شرط ناري من «ريجيكامب» لتدريب أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، شرطا ناريا في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لخلافة الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت إدارة الأهلي قد أقالت الصربي فلادان من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد تدهور النتائج والتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة «الرياض»، اشترط المدرب الروماني على إدارة الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، استلام مُقدم لقيمة العقد الأول، بحيث يكون منفصلًا عن بند التمديد، في أعقاب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسيوقع ريجيكامب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 3 أشهر فقط، وسيتضمن بندًا يتيح له التجديد مع الفريق، لمدة موسم رياضي واحد.