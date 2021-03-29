شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف أسباب تراجع النتائج فى الوديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى أن الجانب البدنى للاعبين فى تحسن كبير بعد رفع الحمل التدريبى مؤخرا وإقامته على فترتين. ويستعد الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى المصرى بمواجهة سيراميكا الصاعد حديثا السبت المقبل باستاد الإسماعيلية ، فى الأسبوع الــ17 من عمر البطولة.

وأضاف المدرب العام بالجهاز الفنى للإسماعيلى، ”أزمة الفريق كانت متمثلة فى الفوارق البدنية بين اللاعبين، وهو ما كان يسبب أزمة عند غياب أحد العناصر الأساسية، نعمل حاليا على تجهيز الجميع بحيث يكونوا على أتم استعداد وجاهزية حال حصول أى لاعب على فرصة المشاركة”.

وأتابع حمدإبراهيم، ”نعمل أيضا على الجانب النفسى للاعبين ورفع سقف الطموح لديهم وهو ما سينعكس بالإيجاب على النتائج ، فالجميع فى الوقت الراهن لديه إصرار وتحفز على تحقيق نتائج مميزة تسعد الجماهير”.

وبسؤاله عن مدى استيعاب الفريق للخطط الفنية التى يسعى إيهاب جلال المدير الفنى لتطبيقها أجاب :”اللاعبون فى حالة تركيز ، وبالفعل نجحوا فى تطبيق بعض الخطط والملامح التى نرغب فى تنفيذها خلال الودية الأخيرة إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت وبشكل تدريجي”.

وأتم مدرب الدراويش سابقا :”لا ننظر للنتائج على الإطلاق فى الوديات هدفنا تجهيز كل اللاعبين بجانب اصلاح الأخطاء فضلا عن تنفيذ الاستراتيجية التى نسعى لظهورها قبيل استئناف المباريات الرسمية”.