شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ عقب هدفي محمد صلاح في مرمى جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي استطاع أن يسجل هدفين متتالين في مباراة مصر وجزر القمر التي انتهت بفوز منتخبنا برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على أرض ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية في الكاميرون 2022.

محمد صلاح بهذين الهدفين أزاح حسن الشاذلي من وصافة الهدافين، حيث تخطى نجم الشواكيش بهدف وحيد، ومازال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية متربعا على عرش الهدافين برصيد 69 هدفا.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

خاض صلاح مع منتخب بلاده 62 مباراة دولية حتى الآن، أحرز خلالها 43 هدفا، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بعد حسام حسن المتصدر للترتيب برصيد 69 هدفا، ويأتي حسن الشاذلي، أسطورة الترسانة، ثالثا برصيد 42 هدفا.

ترتيب هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ:

1- حسام حسن- 69 هدفا

2- محمد صلاح – 43 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبوتريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

وكان منتخب مصر حقق فوزا عريضا على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

وافتتح تسجيل أهداف مصر في الشوط الأول عند الدقيقة 15 بصاروخية عالمية من قدم محمد النني عقب استلامه الكرة من خارج مربع العمليات وسددها لاعب الأرسنال بقوة في سقف مرمى جزر القمر.

وبعد دقيقتين من هدف النني، سجل محمد شريف هدفا في شباك جزر القمر بعدما استلم تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة.

وسجل محمد صلاح هدف مصر الثالث في شباك جزر القمر عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف صلاح بعد الكرة العرضية الحريرية التي استلمها من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسددها في شباك جزر القمر مباشرة.

كما نجح محمد صلاح في إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول الذي شهد مهرجان أهداف.