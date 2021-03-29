شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإسباني يحقق في فساد انتقال نيمار لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت المحكمة العليا الإسبانية صلاحية القضاء في برشلونة لمحاكمة نيمار لاعب باريس سان جيرمان ووالديه ورئيسي البارسا السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بتهم الفساد والاحتيال المتعلقة بصفقة انتقال البرازيلي إلى البلوجرانا في 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد قرار المحكمة الوطنية، التي منحت في 2019، الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية كي تنظر في هذه القضية.

كانت القضية قد فتحت بناء على شكوى من صندوق «دي آي إس» للاستثمارات، والذي يمتلك 40% من حقوق قيد نيمار.

ورفع صندوق الاستثمارات المذكور الشكوى بعد شعوره بتعرضه للاحتيال على خلفية عدم تقاضيه كامل المبلغ المنتظر، من وراء الصفقة حين انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة.