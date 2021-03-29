شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: زيزو ومحمد فاروق لا يستحقان التواجد مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، ومحمد فاروق، جناح نادي بيراميدز، لا يستحقان التواجد مع المنتخب الوطني في تلك المرحلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"زيزو ومحمد فاروق، لا يستحقان التواجد مع المنتخب الوطني في تلك المرحلة"، مؤكدًا أن الثنائي لم يقدما أفضل مستوى لهما خمع أنديتهما في المباريات الماضية".

وأضاف :"هناك بعض اللاعبين كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب الوطني على رأسهم محمد إبراهيم ويوسف أوباما"، مضيفًأ :"أتمنى من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، أن يعيد حساباته في اختياراته، خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022