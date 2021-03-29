شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يبحث عن بدائل جاتوزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «فوتبول إيطاليا» عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن تدهور العلاقة بين جاتوزو وأوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن دي لورينتيس سيقدم عقدا جديدا لجاتوزو حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن جاتوزو غير مستعد للبقاء في نابولي بسبب علاقته المتوترة مع دي لورينتيس.

وأضاف الموقع أن دي لورينتيس أيضا سيبدأ في البحث عن بدائل تحسبا لقرار جاتوزو بالرحيل.

وأوضح أن نابولي مهتم بعودة مدربه السابق ماوريسيو ساري، الذي يجلس بلا ناد حاليًا منذ رحيله عن يوفنتوس في الصيف الماضي.

ولكن سيواجه نابولي صعوبة في التعاقد مع ساري، خاصة في ظل مطالبه المالية المرتفعة، إلا في حال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

في الوقت ذاته، يضع دي لورينتيس عينه على الثنائي سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، وباولو فونسيكا مدرب روما.