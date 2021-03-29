شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في ريـال مدريد.. زيدان يقرر الاستغناء عن 8 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّرت صحيفة ABC الإسبانية مفاجأة مدوية حول رغبة ريـال مدريد في التخلص من خدمات 8 لاعبين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على 200 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الميرنجي لديه خطة واضحة في الصيف المقبل، حيث يستهدف الرئيس فلورنتينو بيريز باتفاق مع المدير الفني زين الدين زيدان، التخلي عن ثمانية لاعبين، من أجل التعاقد مع أحد النجمين، إما كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكي يبحث ضم مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، أو التعاقد مع هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع إمكانية جمعهما معًا في فريق واحد.

وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن الريـال مستعد لعرض 8 من نجومه للبيع، في الميركاتو الصيفي القادم، وهم جاريث بيل، إيسكو، ألفارو أودريوزولا، لوكا يوفيتش، مارسيلو، ماريانو دياز، داني سيبايوس وبورخا مايورال.