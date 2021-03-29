شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى إصابة نجمي النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر وخالد الغنام، فى عيادة النادي، لليوم الثالث على التوالي، لاستكمال جلسات التأهيل من إصابتيهما.

وقال الموقع الرسمي للنادي السعودي أن الغنام اقترب من العودة الكاملة إلى التدريبات الجماعية، فيما يحتاج مارتينيز إلى مزيد من الوقت لبلوغ الجاهزية، ما يعني غيابه عن مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واضاف الموقع ان الكرواتي ألين هورفات طالب الجهاز الطبي بتسليمه تقريرًا مفصلًا عن حالة الثنائي هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره نادي الفيصلي يوم 4 أبريل المقبل في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.