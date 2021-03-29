شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق ينتقد تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي استون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، ؛"تريزيجيه، في الفترة الحالية يقدم أداء سئ للغاية مع المنتخب الوطني، حيث لم يقدم أي إضافة للمنتخب في المباريات الماضية".

وأضاف :"تريزيجيه، كان احد نجوم المنتخب في عهد كوبر واجييري، ولكنه بعيد عن مستواه في تلك الفترة، ويجب على اللاعب ان يعيد حساباته في المرحلة المقبلة".

وحقق المنتخب الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022