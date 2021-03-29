شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: صدمة وسعادة لـ«كلوب» بعد ثنائية صلاح في جُزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول سيكون سعيدًا برؤية هداف الريدز يسجل ثنائية مع منتخب بلاده وهو النبأ السعيد له.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين في فوز مصر على جزر القمر 4-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي جمعت المنتخبين باستاد القاهرة اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النبأ غير السعيد بالنسبة لكلوب هو أن صلاح أكمل 90 دقيقة خلال المباراة، وكان يتمنى أن يستريح صلاح من أجل المباريات المقبلة مع الريدز.

وكانت مصر قد تأهلت لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالتعادل مع كينيا الأسبوع الماضي، قبل تأكيد صدارة المجموعة اليوم.