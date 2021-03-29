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ميرور: صدمة وسعادة لـ«كلوب» بعد ثنائية صلاح في جُزر القمر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق سيكون سعيدًا برؤية هداف الريدز يسجل ثنائية مع منتخب بلاده وهو النبأ السعيد له.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفين في فوز مصر على جزر القمر 4-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي جمعت المنتخبين باستاد القاهرة اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النبأ غير السعيد بالنسبة لكلوب هو أن صلاح أكمل 90 دقيقة خلال المباراة، وكان يتمنى أن يستريح صلاح من أجل المباريات المقبلة مع الريدز.

وكانت مصر قد تأهلت لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالتعادل مع كينيا الأسبوع الماضي، قبل تأكيد صدارة المجموعة اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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