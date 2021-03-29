شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الهداف» الجزائرية عن وجود أزمة لنادي مولودية الجزائر بسبب موعد المران الرئيسي لفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة للفريقين السبت المقبل بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن مسئولى نادى مولودية الجزائر يبحثون حالياً عن مخرج لأزمة تدريب الزمالك الرئيسي المقرر إقامته على ملعب «الخامس من يوليو» في العاصمة الجزائرية، والذي سيستضيف مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت أن ملعب الخامس من يوليو سيستضيف مباراة بين فريقي شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا قبلها بيوم واحد فقط وفى نفس موعد مران الزمالك.