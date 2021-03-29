شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للزمالك بعد مباراة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنه المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى هذه الاثناء، إعادة هيكلة الجهاز الادارى للفريق، عقب الانتهاء من مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورحل أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق، عن منصبه، وتولى منتصر الرملاوى مهمة المدير الإدارى بشكل مؤقت لحين تشكيل الجهاز الإدارى .

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.