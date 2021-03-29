شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي فى الطريق لـ«أبوجبل»..واتجاه للموافقة على رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي محمد أبو جبل، حارس مرمي فريق الزمالك، عرض من أحد الأندية السعودية، خلال الفترة الماضية، بعدما كلف وكيله بالبحث عن عرض خليجي، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويرغب أبو جبل فى الرحيل عن الزمالك، بعد تجاهل مسؤولو النادي تعديل عقده خلال الفترة الأخيرة، حيث يحصل الحارس على 5 مليون فى الموسم الواحد.

وعلمت "المصري اليوم"، أن مسؤولو القلعة البيضاء، سيوافقون على العرض لتحقيق الاستفادة المادية من بيع الحارس، كما سيتم عودة محمد صبحي المعار للاتحاد السكندري مرة أخري.