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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البدري: الفوز على جزر القمر كان مهماً للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021
كشف مدرب المنتخب المصري حسام البدري عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب جزر القمر بنتيجة 4-0، وذلك في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وفي حديث له، قال البدري: "الفوز كان مهماً لاستكمال المرحلة الحالية وحسم صدارة ترتيب المجموعة وهو أمر طبيعي كما أن هناك أمور إيجابية تحققت ومنحنا الفرصة لبعض العناصر مثل أحمد ريان ومصطفى فتحي".
وأضاف: "رباعية جزر القمر ليست رداً على أحد، البعض تحدث بصورة جيدة والبعض تحدث لأغراض أخرى، أحترم الانتقادات لرؤية فنية، ويهمني الفوز والتركيز في عملي بعيداً عن أي شيء آخر".