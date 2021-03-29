البدري: الفوز على جزر القمر كان مهماً للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشف مدرب ​المنتخب المصري​ ​حسام البدري​ عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب ​جزر القمر​ بنتيجة 4-0، وذلك في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة ​كأس الأمم الأفريقية​.



وفي حديث له، قال البدري: "الفوز كان مهماً لاستكمال المرحلة الحالية وحسم صدارة ترتيب المجموعة وهو أمر طبيعي كما أن هناك أمور إيجابية تحققت ومنحنا الفرصة لبعض العناصر مثل أحمد ريان ومصطفى فتحي".

وأضاف: "رباعية جزر القمر ليست رداً على أحد، البعض تحدث بصورة جيدة والبعض تحدث لأغراض أخرى، أحترم الانتقادات لرؤية فنية، ويهمني الفوز والتركيز في عملي بعيداً عن أي شيء آخر".