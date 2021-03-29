فيرمينو يعود لتدريبات ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

عاد البرازيلي روبرتو ​فيرمينو​ إلى تدريبات فريقه ليفربول بعد غيابه عن حامل اللقب طوال الأسابيع القليلة الماضية وذلك قبل مواجهة ارسنال في قمة جديدة من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.



وغاب فيرمينو عن آخر ثلاث مباريات لـ ليفربول بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وشارك فيرمينو في التدريبات مع أليسون بيكر وفابينيو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وترينت ألكسندر أرنولد اتلذين يغيبون عن منتخبات بلادهم في التوقف الدولي.

ويملك فيرمينو سجلًا ممتازًا ضد آرسنال وسيمنح مدربه يورغن كلوب المزيد من الخيارات في المباراة مع تالق ديوغو جوتا بعد عودته من الاصابة.