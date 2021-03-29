ليفربول يتريّث قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن كاباك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

لم يحسم نادي ليفربول حتى الساعة قراره بشأن شراء بطاقة المدافع ​أوزان كاباك​، المُعار من نادي ​شالكه​ بشكل نهائي.



وأشارت شبكة "بي بي سي" العالمية إلى أن إدارة الريدز لم تتخذ أي قرار بشأن كاباك حتى وقتنا هذا.

ويتضمن عقد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بنداً يتيح للنادي الإنكليزي شرائه بشكل دائم مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مبالغ إضافية.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي الريدز لم يستقروا حتى الآن على قراراهم تجاه كاباك، وما إذا كانوا ينوون شرائه بشكل دائم أم ستنتهي العلاقة مع إنتهاء فترة إعارته في الصيف القادم.