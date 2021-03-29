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ليفربول يتريّث قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن كاباك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يتريّث قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن كاباك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

لم يحسم نادي ليفربول حتى الساعة قراره بشأن شراء بطاقة المدافع ​أوزان كاباك​، المُعار من نادي ​شالكه​ بشكل نهائي.

وأشارت شبكة "بي بي سي" العالمية إلى أن إدارة الريدز لم تتخذ أي قرار بشأن كاباك حتى وقتنا هذا.

ويتضمن عقد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بنداً يتيح للنادي الإنكليزي شرائه بشكل دائم مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مبالغ إضافية.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي الريدز لم يستقروا حتى الآن على قراراهم تجاه كاباك، وما إذا كانوا ينوون شرائه بشكل دائم أم ستنتهي العلاقة مع إنتهاء فترة إعارته في الصيف القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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