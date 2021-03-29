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شاو يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

نال النجم ​لوك شاو​ جائزة أفضل لاعب في نادي مانشستر يونايتد، وذلك عن شهر آذار الحالي.

وجاء تتويج شاو بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن فاز ابن الـ 25 عامًا بتلك الجائزة خلال شهر شباط الماضي.

وكان اللاعب قد تفوق على كل من حارس المرمى دين هندرسون والمدافع فيكتور لينديلوف، بعدما حصل الظهير الأيسر على إجمالي أصوات قدره 63%، بينما حصل هندرسون على 26%، ثم حاز لينديلوف على 11% من الأصوات.

يذكر ان شاو تألق مع الشياطين الحمر خلال الشهر الحالي وسجل هدفًا في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد بالدوري الإنكليزي الممتاز وقدم مستويات رائعة في جميع المباريات التي لعبها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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