المحصنون ضد كورونا يعيدون الحياة للمدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب 440 يوما عن المدرجات، ستطل الجماهير مجددا من خلال حضورها في المدرجات بدءا من الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغابت الجماهير عن الحضور في الملاعب منذ منعها في جميع المنافسات الرياضية في السابع من مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن الظهور في المدرجات هذه المرة لن يكون مفتوحا أمام الجميع، حيث حددث نسبة مئوية معينة لكل ملعب، على أن يقتصر الحضور على الجماهير الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الرياضة أمس، أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فسيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارا من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب الأول اليوم أمام نظيره الفلسطيني والتي ستقام على ملعب (مرسول بارك) في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يأتي ذلك دعما لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة الهامة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة الصقور الخضر من المدرجات.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أن الدخول سيكون متاحا لمن يُظهر حالة (محصّن) عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

أول المواجهات (الجولة الـ28) التي ستشهد عودة الجماهير:

النصر والرائد







ملعب مرسول بارك السعة الجماهيرية 25000



النسبة المحددة 10 آلاف متفرج.



التعاون والفتح





ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة السعة الجماهيرية 25000



العدد المسموح به 10 آلاف متفرج.



الوحدة وضمك





مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع السعة الجماهيرية 38000



النسبة المحددة 15200 متفرج.



أبها والاتحاد





مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها السعة الجماهيرية 20 ألفا



العدد المسموح به 8 آلاف.



الباطن والاتفاق





ملعب نادي الباطن السعة الجماهيرية 6 آلاف. متفرج



العدد المسموح به 2400 متفرج.



القادسية والفيصلي





مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر السعة الجماهيرية 19 ألفا



العدد المسموح به 6 آلاف.



الشباب والعين