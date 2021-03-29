شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكسب الهند بنصف درزن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره الهندي بسداسية في ليلة تألق فيها علي مبخوت بتسجيل «هاتريك»، وفابيو ليما الذي سجل هدفاً وكان وراء ثلاثة أهداف، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمباريات المتبقية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

فرض منتخبنا الوطني أفضليته على مجريات الشوط الأول، حين مارس الضغط العالي على المنافس، لينجح في افتتاح التسجيل قبل مرور ربع الساعة الأول، حين مرر فابيو ليما كرة ساقطة خلف الدفاع الهندي لينفرد مبخوت بالمرمى وليلعب كرة لوب فوق الحارس مانحاً «الأبيض» التقدم 1-صفر.

وعاد «الأبيض» ليهدد مرمى الضيوف بتسديدة من ليما ارتدت من يد المدافع عامر خان، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء انبرى لها علي مبخوت ليسددها بنجاح مانحاً منتخبنا التقدم بهدفين دون مقابل 2-صفر (32).

لم يتبدل المشهد في الحصة الثانية، ليتواصل الاستعراض الهجومي لمنتخبنا فنجح مبخوت في تسجيل الهدف الثالث حين تلقى تمريرة ساقطة من بندر الأحبابي ليروضها في المربع ويعالجها بتسديدة داخل المرمى ليضع «الهاتريك» في الشباك الهندية.

وتقمص مبخوت دور صانع الألعاب ونجح في تمرير كرة بينية أمامية إلى خليل إبراهيم الذي انفرد بالمرمى الهندي وسجل الهدف الرابع.

ومع دخول المباراة ثلث الساعة الأخير، تمكن فابيو ليما من وضع بصمته التهديفية الأولى حين سجل الهدف الخامس في المباراة بتسديدة من داخل المربع.

وأجرى مدرب منتخبنا سلسلة من التغييرات، فزج بكل من طحنون الزعابي وماجد حسن وتيغالي ومحمد جمعة بهدف الوقوف على جاهزيتهم.

ونجح البديل تيغالي في تسجيل الهدف السادس بعد تمريرة من ليما ليخرج الأبيض فائزاً بنصف درزن من الأهداف.