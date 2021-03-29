تعادل لبنان والكويت 1-1 وديا في دبي

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دبي: تعادل منتخبا لبنان والكويت 1-1 في مياراة دولية ودية في كرة القدم استضافها ملعب الشرطة في مدينة دبي الامارتية، في إطار استعدادات المنتخبين للجولات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العام قطر 2022، وكأس الأمم الآسيوية الصين 2023.

وهذا التعادل الحادي عشر بين المنتخبين في 34 مواجهة جمعتهما، مقابل 7 انتصارات للبنان و16 فوزاً للكويت.

وجاء الشوط الأول باهتاً من الطرفين، مع أفضلية للأزرق الذي افتتح التسجيل عندما استغل بندر السلامة خطأ في الدفاع اللبناني ليمرر الكرة الى شبيب الخالدي داخل منطقة الجزاء فسددها قوية ارتدت من قدم الحارس اللبناني مهدي خليل الى الشباك (15).

ولاحت أمام "رجال الأرز" فرصة التعادل إلا أن تسديدة لاعب هايدوك سبيلت الكرواتي باسل جرادي مرت بغرابة فوق المرمى (34).

وتحسن أداء اللبنانيين في الشوط الثاني من خلال الضغط العالي على لاعبي "الأزرق"، وأثمر عن التعادل عبر لاعب أمانة بغداد العراقي محمد قدوح الذي تابع عرضية جرادي المميزة في مرمى الحارس سلمان عبد الغفور (59).

وسيواجه منتخب الكويت في الثالث من حزيران/يونيو نظيره الأسترالي، والأردني في 11 منه، ثم تايوان في 15 منه، علماً أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعشر 10 نقاط من خمس مباريات، متساوياً مع الأردن الثالث بفارق الأهداف، وتتصدر أستراليا بعشر نقاط أيضاً في أربع مباريات، مقابل 3 نقاط لنيبال ولا شيء لتايوان.

في المقابل، يلعب المنتخب اللبناني في المجموعة الثامنة التي تتصدرها تركمانستان بتسع نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية، في حين تتذيل سريلانكا المجموعة من دون رصيد.

وسيلتقي لبنان مع سريلانكا في 7 حزيران/يونيو، وتركمانستان يوم 11 منه، وكوريا الجنوبية في 15 من الشهر عينه.