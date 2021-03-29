شكرا لقرائتكم خبر عن العشوائية شعار حكم مباراة مصر وجزر القمر فى إدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة – منتخب مصر X جزر القمر الجولة الـ6 لتصفيات أمم افريقيا 2022

الملعب – استاد القاهرة

النتيجة –4/ 0 لصالح الفراعنة

الحكم المالي - بوبو تراوري 41 عام دولى منذ 2013

المساعد الأول المالي - بابا يومبوليبا

المساعد الثاني المالي - أمادو بيلي جيس

الحكم الرابع المالى - جاوسو كانى





التحرك العشوائي شعار الحكم في إدارة اللقاء

ظهر الحكم المالي بوبو تراوري بلياقة بدنية جيدة، لكنه لم يستثمرها بشكل جيد، حتى أنه تحرك بشكل عشوائي خلال اللقاء، وظل طوال المباراة يتحرك بشكل طولى "مستقيم" بين خطى منطقتي الجزاء، وبالتالي افتقد لزاوية رؤية مناسبة، وكان يجد صعوبة في الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب أغلب فترات المباراة إلى جانب أنه لم يكن لديه قراءة جيدة للعب أو حسن توقع، مما يؤكد تواضع المستوى الفني والإداري للحكم، إلى جانب نقص خبرة إدارة مثل هذه المباريات.

24 مخالفة وإنذار وحيد وتغاضى عن 3 بطاقات

تدخل الحكم بالصافرة، واحتسب 24 مخالفة على منتخبي مصر وجزر القمر، في الوقت الذي تغاضى فيه عن أبرز 4 مخالفات في اللقاء، أحدهما في الدقيقة الأولى للقاء على بنجلود يوسف، وكانت تستوجب بطاقة صفراء ثم مخالفة على حدود منطقة الـ18 للضيوف لصالح أفشه "منع هجوم واعد"، وأشار باستمرار اللعب، ثم مخالفتين "تهور" لصالح محمد صلاح وعمرو السولية، لكن الحكم لم يكن موجودا في الميعاد كما نص القانون، والظهور الوحيد للحكم كان في الدقيقة 58 عندما أشهر البطاقة الصفراء الوحيدة في اللقاء لمدافع جزر القمر عبد الله؛ للتهور، ثم عاد الحكم واختفى حتى الدقيقة 93 عندما أطلق صافرة نهاية المواجهة.

المساعدان

ظهر الثنائي بابا يومبوليبا وأمادو بيلي جيس بشكل جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، كما أشاروا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد جاوسو كانى صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية، نظرا لالتزام الأجهزة، وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 24 خطأ - 9 ركلات ركنية – 6 حالات تسلل – انذار وحيد - 4 أهداف

الدرجات: حكم الساحة "7.8" .. المساعد الأول "8.2" .. المساعد الثاني "8.2" .. الحكم الرابع "8.0"

هدف منتخب الفراعنة الرابع