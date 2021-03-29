شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سبورتنج والطلائع والترسانة فى انطلاق الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين 3 مواجهات مهمة، فى إطار الجولة الأولى بانطلاق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت فوز كل من: طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3 / 1، وسبورتنج على الداخلية 3 / 2، والترسانة على الطيران 3 / 1.

فيما تقرر تأجيل مباراة الزمالك والقناة، ضمن هذه الجولة؛ بسبب ظهور حالات كورونا فى نادى القناة، كما تم تأجيل لقاء هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة لظهور حالات كورونا أيضا فى صفوف هليوبوليس والأهلى مع سموحة، لوفاة والدة اللاعب محمد الحسينى عيسى لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى والزمالك والجيش سابقا ونادى سموحة حاليا، وشقيقه عبد الرحمن الحسينى عيسى لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.