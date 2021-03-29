شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 29 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها إلغاء مباراته أمام الأهلي بدوري السلة بعد تواجد الجماهير.. وسموحة يطلب مصطفي فتحي بتحديد موقفه.

إلغاء مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة بسبب حضور الجماهير

قرر يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الحادية عشرة بدورى السلة إلغاء المباراة بسبب التواجد الجماهيرى داخل صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

الزمالك يُكرم أقدم مشجعي النادى.. صور

كرمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، حسن عبد المريح أكبر مشجعى النادى والبالغ من العمر 103 أعوام، بعدما قام المشجع بزيارة النادي مساء اليوم.

كارتيرون يتسلم تقريرا شاملا عن دوليى الزمالك قبل الانضمام للتدريبات

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن لاعبي الزمالك الدوليين المنتظر انضمامهم للتدريبات الجماعية غدا، وهم خماسي المنتخب الأول محمود عبد الرحيم جنش ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو بعد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

ساسى والجزيرى يعودان إلى القاهرة غدًا بعد المشاركة مع نسور قرطاج

يعود الثنائى فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

رئيس الزمالك: شركة الكرة ستساهم فى حل الأزمات المالية بالنادى

أكد المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن شركة الكرة التى يؤسسها النادى ستساهم فى حل جزء كبير من أزمات النادى المادية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللجنة تسلمت الإدارة ونادى الزمالك مكبل بالديون.

سموحة يطالب مصطفى فتحى بتحديد موقفه قبل نهاية الموسم

طالب مسئولو سموحة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بسرعة تحديد موقفه، سواء بالبقاء مع الفريق أو العودة من جديد لناديه السابق الزمالك، بعد تألقه مع الفريق الأزرق وإحرازه خمسة أهداف مؤثرة منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما أدى لانضمامه للمنتخب الوطنى خلال مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

مولودية الجزائر يواجه أزمة بسبب المران الرئيسى للزمالك قبل مواجهة السبت

كشفت تقارير صحفية جزائرية مساء اليوم، الاثنين، عن وجود أزمة لنادي مولودية الجزائر بسبب موعد المران الرئيسي لفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة للفريقين السبت المقبل بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.