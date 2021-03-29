شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى الونش قميصه فى ليفربول بعد الفوز على جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، محمود حمدى الونش نجم دفاع الزمالك قميص "ليفربول" الخاص به والذى يحمل رقم "11"، وذلك بعد انتهاء مباراة جزر القمر التى انتهت بفوز المنتخب برباعية نظيفة.

ونشر الونش، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، صورته مع صلاح بعد إهدائه تيشيرت ليفربول، وعلق على الصورة بوضع وردة حمراء وقلب أحمر.



صلاح يهدى الونش قميص ليفربول

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى الفوز على منتخب جزر القمر، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، بعدما تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ثم جزر القمر صاحب الوصافة بـ9 نقاط، ثم كينيا فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا توجو بنقطتين.

من ناحية أخرى، أعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.