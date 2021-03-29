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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الاثنين 29 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها مغادرة بعثة فريق الكرة بالنادي إلى السودان عصر بعد غد، الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا.

رباعى الأهلى بالمنتخب يجرون مسحة كورونا قبل السفر للسودان

أجرى محمد الشناوى ومحمد مجدى قفشة ومحمد شريف ومحمد هانى رباعى الأهلى المنضم للمنتخب الوطنى مسحة طبية بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر التى أقيمت مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

أصبح محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في التصفيات الأفريقية الحالية، التي أسفر عنها تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات للمرة 25 في تاريخه.

إلغاء مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة بسبب حضور الجماهير قرر يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الحادية عشرة بدورى السلة إلغاء المباراة بسبب التواجد الجماهيرى داخل صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة. هنأ محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى زميله محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر بعد إحرازه هدف الفراعنة الأول فى مرمى جزر القمر بالمباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولى. على طريقة نوير.. محمد الشناوى يتقدم لوسط الملعب أمام جزر القمر ظهر محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر على دائرة منتصف الملعب على طريقة الألمانى "نوير" حارس فريق بايرن ميونخ، خلال المباراة المقامة حاليا بين المنتخب وجزر القمر فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. تغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى السودان عصر بعد غد، الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا. ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً ثم يتدرب الفريق الأربعاء قبل التحرك إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان. ظهر النيجيري جونيور أجايى، صانع ألعاب النادي الأهلي، بنيولوك جديد فى مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، حيث ظهر النيجيري بلون شعر جديد، ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع فيس بوك صوراً لأجايى بعد مظهره الجديد. كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادى سيصل فى الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون فى 2021.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.