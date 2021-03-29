حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29 مارس 2021

اختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب معسكره المفتوح اليوم، ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهره ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.

دوليو الزمالك ينتظمون غدًا فى التدريبات استعدادًا للمولودية

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفريق، غدا الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.