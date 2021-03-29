- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح يتخطى رقم الشاذلى وينفرد بوصافة هدافى المنتخب عبر التاريخ، مصر تهزم جزر القمر برباعية وتعتلى صدارة المجموعة بتصفيات أفريقيا.
حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.
محمد صلاح يتخطى رقم الشاذلى وينفرد بوصافة هدافى المنتخب عبر التاريخ
تخطى محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني رقم الأسطورة حسن الشاذلي وانفرد بوصافة هدافي الفراعنة عبر التاريخ، بعدما وصل رصيده التهديفى لـ43 هدفا فى تاريخ مشاركته بقميص المنتخب خلال 69 مباراة دولية.
المنتخب الأولمبي يختتم معسكره المفتوح استعدادا لأولمبياد طوكيو
اختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب معسكره المفتوح اليوم، ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهره ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.
دوليو الزمالك ينتظمون غدًا فى التدريبات استعدادًا للمولودية
ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفريق، غدا الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.
الزمالك يعيد تشكيل الجهاز الإدارى بعد موقعة المولودية
تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق الكروى الأول من مواجهة مولودية الجزار فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.
الأهلي يضع كهربا "تحت التقييم" حتى نهاية الموسم
يضع الجهاز الفني لفريق الأهلي محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت التقييم حتى نهاية الموسم لمراقبة سلوكيات اللاعب، وتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق حال التزم بالمبادئ التي يسير عليها النادي في احترام قرارات الجهاز الفني وتقاليد النادي أو الرحيل حال خروجه عن النص وتكرار افتعاله للمشاكل داخل صفوف الأهلي، كما حدث منه في أكثر من مناسبة.