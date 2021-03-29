شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميصه لعمرو السولية بعد لقاء مصر وجزر القمر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، نجم النادى الأهلى عمرو السولية، قميص المنتخب الخاص به والذى يحمل رقم "10"، وذلك بعد انتهاء مباراة جزر القمر، التى انتهت بفوز المنتخب برباعية نظيفة.

ونشر السولية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورته مع صلاح بعد إهدائه التيشيرت، وعلق على الصورة بوضع القلوب الحمراء.



صلاح والسولية

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى الفوز على منتخب جزر القمر، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، بعدما تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ثم جزر القمر صاحب الوصافة بـ9 نقاط، ثم كينيا فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا توجو بنقطتين.

من ناحية أخرى، أعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.

وقال حسام البدرى، فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة المنتخب وجزر القمر: "هنشارك فى كأس العرب للمنتخبات وهتكون بدون المحترفين وجاهزين لها".