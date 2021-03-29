شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلم تقريرا شاملا عن دوليى الزمالك قبل الانضمام للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن لاعبي الزمالك الدوليين المنتظر انضمامهم للتدريبات الجماعية غدا، وهم خماسي المنتخب الأول محمود عبد الرحيم جنش ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو بعد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

كما سينضم لتدريبات الزمالك ثلاثي المنتخب الأولمبي أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل عقب انتهاء معسكر الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو وأيضا الثنائي المنضم لقائمة منتخب تونس فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري بعد خوض مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا.

وبناءً على التقرير الفني الخاص بالدوليين سيحدد كارتيرون برنامج التدريب الخاص بكل لاعب حسب مشاركته مع المنتخب القادم منه ووفقا لحالته البدنية.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.