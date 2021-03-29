شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: فوز المنتخب رد فعل للانتقادات ومنافسة بين شريف ومصطفى على الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن أداء لاعبى منتخب الفراعنة فى مباراة اليوم أمام جزر القمر جاء جيد ردا على الانتقادات التى تعرض لها الجهاز الفني واللاعبون فى المباراة السابقة أمام كينيا التى تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهم.

وطالب وائل جمعة خلال تصريحات تليفزيونية الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى استغلال الحالة الجيدة بين اللاعبين والاستعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم المقبلة وحسم التأهل للمونديال منذ البداية.

وأشار وائل جمعة إلى أن مركز المهاجم سوف يشهد تنافسا كبيرا بين مصطفى محمد مهاجم جالطة سراى ومحمد شريف مهاجم الأهلى الذى ظهر بشكل جيد في مباراة اليوم وتمكن من إحراز هدف وصناعة آخر مؤكدا وجود عناصر في المنتخب حسمت بشكل كبير التواجد في التشكيلة الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وحقق منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.