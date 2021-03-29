شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى بعد هدفه فى مرمى جزر القمر: "الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد الننى، لاعب خط الوسط بمنتخب مصر، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك مرمى جزر القمر، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. وأعاد الننى نشر الهدف الذى أحرزه فى مباراة اليوم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحبها بتعليق: "الحمد لله".





وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الفوز على منتخب جزر القمر، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، التى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، كينيا 7 نقاط، توجو نقطتين.

وكشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، أنه أراد من البداية اللعب على الفوز أمام جزر القمر قائلا، "لعبنا للفوز من أجل صدارة المجموعة وذلك كان مهما جدا، وكان لازم نفوز لأننا داخلين على مرحلة أصعب، ونتمنى أن يعادل محمد صلاح الرقم التهديفى لحسام حسن مع المنتخب كهداف تاريخى للفراعنة، لأن صلاح لاعب كبير ولأننا جميعا نريد أكثر من نسخة من حسام حسن فى الكرة المصرية".

وأضاف البدرى، فى المؤتمر الصحفى عقب الفوز على جزر القمر، أن منتخب مصر وجه رسالة قوية للجميع قبل المرحلة المقبلة، وأن الفريق يطمح لتحقيق أفضل ما لديه".

وعن مكاسب اللقاء كشف المدير الفنى للفراعنة، أن أهم المكاسب حصول عدد كبير من اللاعبين من الوجوه الجديدة مع المنتخب على الفرصة"، مضيفا، "لا أنظر للفوز على أنه رد على انتقادات معينة، إحنا نعمل شغلنا وأهدافنا بنحققها، وفيه ناس مغرضة هتهاجمنا رغم الفوز، لا ننظر لانتقاداتهم وننظر إلى أهدافنا ونحاول تحقيقها".