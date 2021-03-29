شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بهدف الننى أمام جزر القمر: "يمارس هوايته المفضلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو لهدف محمد الننى نجم فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر الذى أحرزه بمرمى جزر القمر فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة وجاء التعليق على الهدف: "النني يمارس هوايته المفضلة".

وحقق منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر،وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

ويعود محمد الننى إلى إنجلترا للانضمام إلى تدريبات فريق آرسنال خلال الساعات القادمة والاستعداد لاستئناف مباريات بطولة الدورى الانجليزى يوم السبت المقبل.