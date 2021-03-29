محمد بركات: نملك في منتخب مصر أفضل اللاعبين في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

اعتبر محمد بركات مدير منتخب مصر أن فريقه يمتلك اللاعبين الأفضل داخل القارة الإفريقية، وذلك بعد الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة 25 في تاريخه.

وسحقت مصر منتخب جزر القمر برباعية نظيفة في ختام تصفيات بطولة الكاميرون 2021 التي تقام يناير في العام القادم استثنائياً بعد التأجيل نظراً لجائحة كورونا.

وفي تصريحات بعد مواجهة جزر القمر قال بركات :"منتخب مصر يمتلك اللاعبين الأفضل في إفريقيا، لكن فقط عندما نلعب بتركيز كبير، مثلما حدث اليوم".

واحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر الوصيف، ليصعد الفريقين إلى كأس الأمم الإفريقية، وتخرج كينيا مع توجو من السباق.

وأنهى بركات :"واجهنا انتقادات حول الأداء في مباراة كينيا الماضية، وكان الجهاز الفني مقتنع بذلك، لكن أمام جزر القمر طالب حسام البدري اللاعبين بتعويض الأداء وتقديم عرض قوي".