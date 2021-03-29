اتحاد السلة لمصراوي: اجتماعان لحسم مصير لقاء الزمالك والأهلي المُلغى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري، عقد لجنة المسابقات بالاتحاد اجتماعًا غدًا، الثلاثاء، لبحث موقف مباراة الزمالك ضد الأهلي التي تم إلغاءها.

وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة سيعقد اجتماعه عقب المسابقات مباشرةً، لإتخاذ قرار نهائي بشأن نتيجة اللقاء وفقًا للوائح.

وقال عبد المطلب: "لجنة المسابقات ستعقد اجتماعًا الثلاثاء للنظر في تقرير المباراة وتطبيق اللائحة الخاصة بها وإصدار توصيات ورفعها لمجلس الإدارة".

واختتم: "بناء على هذا الاجتماع سترفع التوصيات لمجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد اجتماعًا لإتخاذ القرار النهائي وإعلانه بشكل رسمي".

وكان مراقب مباراة الزمالك مع الأهلي التي كان مقررًا إقامتها في صالة ميت عقبة اليوم، الإثنين، قد قرر إلغاءها بسبب وجود عدد من جماهير القلعة البيضاء بالمدرجات.

وأصدر اتحاد كرة السلة قرارًا منذ أيام قليلة ماضية بمنع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري، باستثناء عدد محدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية.

وكان مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة قد أكد في تصريحات تليفزيونية يوم 20 مارس الجاري، أن اللائحة تنص على اعتبار الفريق المتسبب في إلغاء المباراة خاسرًا إلى جانب حرمانه من اللعب على الصالة الخاصة به.